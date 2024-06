À la recherche d’un diffuseur pour la Ligue 1, la LFP a détaillé son projet d’une chaîne 100% Ligue 1 lors du conseil d’administration ce vendredi.

Ce vendredi, la LFP a dévoilé le calendrier intégral des rencontres prévues en Ligue 1 et Ligue 2 pour la saison prochaine. Cela n’a échappé à personne, mais il y avait la mention d’une phrase indiquant que "les jours et horaires définitifs seront donnés ultérieurement". D’ordinaire, les affiches du championnat de France comme un derby entre l’OL et Saint-Etienne ou le choc PSG - OM ont les honneurs du prime time du dimanche soir dès cette révélation de calendrier. Seulement, cette année, la LFP est dans l’incapacité de le faire. La raison ? Aucun accord avec un diffuseur n'a eu lieu pour retransmettre la Ligue 1 à partir du week-end du 16 août prochain. Les supporters lyonnais ne savent toujours pas sur quelle chaîne ils pourront suivre le déplacement des joueurs de Pierre Sage à Rennes et la LFP tente d’activer son plan B.

25€ par mois qui font grincer des dents

En attendant peut-être un dénouement heureux avec un diffuseur, la Ligue et Vincent Labrune, de plus en plus contesté, ont détaillé les contours quasi définitifs du projet de chaîne distribuée de manière non exclusive par tous les opérateurs. Si aucun vote n’a eu lieu pendant le conseil d’administration de la LFP, cette réunion a permis d’avancer sur cette initiative qui a pour but d’éviter l’écran noir dans deux mois. Un dénouement peut-il avoir lieu d’ici au début du championnat ? L’objectif reste d’avoir un diffuseur, mais ce plan B d’une chaîne 100% Ligue 1 à 25€ mensuels semble aujourd’hui plus qu’un plan de secours. Même si c'est avant tout le consommateur qui devrait encore passer à la caisse...