Mercato : accueilli en star, Martial (ex-OL) signe aussi en Grèce

Comme Dejan Lovren, Anthony Martial a choisi de poursuivre sa carrière en Grèce. L’ancien attaquant de l’OL a signé pour trois ans à l’AEK Athènes.

L’OL reçoit l’Olympiakos le jeudi 26 septembre au Parc OL pour la première journée de Ligue Europa mais c’est avant tout concernant le mercato qu’il est question de Grèce ces derniers jours. Libéré par le club lyonnais avec qui il ne jouait plus, Dejan Lovren s’est engagé pour deux saisons avec le PAOK. Au sein du championnat grec, le défenseur retrouvera quelques joueurs qu’il a déjà eus le plaisir de rencontrer, notamment sur les pelouses de Premier League. Après Erik Lamela (ex-Tottenham), l’AEK Athènes a réussi à attirer dans ses filets Anthony Martial.

Une arrivée digne d'une rockstar

L’ancien attaquant lyonnais était libre de tout contrat après huit ans à Manchester United et a donc choisi de rejoindre la Grèce. Arrivé mercredi soir dans la capitale, Martial a été accueilli par plusieurs centaines de supporters du club et a déjà eu un petit aperçu de la chaude ambiance qu’il peut y avoir dans ce championnat. À 29 ans, celui qui a été formé à l’OL Académie va découvrir le quatrième pays de sa carrière après la France, l’Angleterre et l’Espagne (FC Séville) et s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec l’AEK.