OL féminin : Endler n’avait plus l’habitude d’une "longue préparation"

Ce vendredi (21h), l’OL féminin lance la saison 2024-2025 de D1 féminine avec un déplacement à Fleury. Cela viendra mettre un terme à plus de deux mois de préparation pour certaines, comme Christiane Endler.

À l’OL, on a plutôt l’habitude de critiquer le calendrier surchargé et l’absence de plages de repos. Cet été, ce n’est clairement pas ce qu’il s’est passé entre Rhône et Saône, malgré des matchs éliminatoires pour l’Euro 2025 pour certaines et les Jeux olympiques pour d’autres. Il y a bien eu une coupure de deux semaines courant juillet, mais la reprise de l’OL féminin a eu lieu début juillet avec le nouveau coach Joe Montemurro. Il y a donc eu deux mois de préparation pour les joueuses qui n’avaient aucun impératif international durant l’été, à l’image de Christiane Endler.

Ayant pris sa retraite internationale avec le Chili, la gardienne est sur le pont depuis deux mois et attend forcément la reprise du championnat, ce vendredi, avec impatience. "On a eu une longue présaison, ça fait du bien d’avoir un peu plus de temps, a soufflé la gardienne en conférence de presse. Cela nous a laissé le temps de bien se préparer, surtout physiquement. On a fait une très belle préparation."

Deux mois pour connaitre et comprendre Montemurro

Pendant de longues semaines, la Chilienne, comme certaines autres cadres, s’est malgré tout sentie bien seule avec l’absence des internationales et un groupe réduit. Heureusement, le vivier de l’Académie est venu faire le nombre jusqu’au stage de Tignes, "c’était bien pour elles et pour nous aussi". Place aux choses sérieuses désormais avec le retour de la compétition du côté de Fleury pour la première journée du championnat. La fin d’une longue attente qui a malgré tout servi aux Lyonnaises à se familiariser avec leur nouveau coach, Joe Montemurro, dont les consignes "ont rapidement été comprises".