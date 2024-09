À 33 ans, Clément Grenier est à la recherche d’un nouveau défi sur les terrains. En attendant, l’ancien milieu de l’OL va s’essayer aux commentaires ce jeudi sur Canal Plus.

La trajectoire n’a pas été celle espérée au moment de son départ de l’OL en 2017. Parmi les éléments les plus talentueux de l’Académie, Clément Grenier n’a pas forcément réussi à confirmer les espoirs placés sur lui. Il y a bien eu des sélections en équipe de France, une Coupe de France remportée avec Rennes, mais à 33 ans, le milieu se retrouve une nouvelle fois sans contrat. Cela lui était déjà arrivé à la fin de son aventure bretonne et il avait mis sept mois à retrouver un challenge du côté de Majorque.

Libre suite à l’expiration de son contrat avec le Racing Santander en deuxième division espagnole, Clément Grenier attend désormais la bonne opportunité, et pas forcément financière comme il l’a prouvé ces dernières saisons. "J'ai eu des sollicitations, certaines n'ont pas abouti, d'autres que je n'ai pas acceptées pour des raisons familiales ou géographiques, a dévoilé le milieu dans L'Équipe. Je n'ai pas encore annoncé la fin de ma carrière, je suis encore disponible, je m'entraîne. Je continue de m’accrocher, je n'ai que 33 ans et je n'ai pas envie d'arrêter à 33 ans."

"En pleine forme physique"

Pendant qu’Alexandre Lacazette, autre membre de la génération 1991, est allé décrocher une médaille olympique durant l’été, Grenier s’est attaché à parfaire sa condition physique afin de se relancer le plus rapidement possible. Car, cette fois-ci, il n’attendra sûrement pas sept mois pour retrouver un nouveau challenge. "Je me fixe ce marché hivernal, avant de prendre une décision définitive. Je suis assez lucide, je sais que c'est de plus en plus difficile pour un joueur qui passe les 30 ans."

S’il s’est entouré d’une véritable équipe autour de lui, Clément Grenier commence à anticiper une retraite plus tôt qu’espérée. Ce jeudi, il sera aux côtés de David Berger pour faire ses débuts comme consultant sur Canal Plus. Il retrouvera le stade Roudourou de Guingamp pour la première de Brest en Ligue des champions.