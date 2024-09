Les supporters marseillais lors d’OM – Montpellier (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)

Quelques jours après la préfecture du Rhône, le ministère de l’Intérieur a officialisé la décision d’interdire la venue des supporters de l’OM au Parc OL. Un choix face au "risque réel et sérieux d’affrontement entre les supporters des deux clubs".

Les supporters de l’OM n’avaient pas attendu cet arrêté paru dans le Journal Officiel ce jeudi pour se faire une raison : après une volonté des autorités de rendre de nouveau festif le choc des Olympiques avec la présence de supporters adverses, le rétropédalage a été de sortie pour l’affrontement entre l’OL et l’OM ce dimanche (20h45) à Décines. Trois jours après la préfecture du Rhône, le ministère de l’Intérieur a officialisé l’interdiction des supporters marseillais dans l’enceinte du Parc OL. Démissionnaire, Gérald Darmanin a entériné cette mesure qui débutera dimanche à minuit, et ce, pendant vingt-quatre heures, face "au risque réel et sérieux d’affrontement entre les supporters des deux clubs".

"Des déplacements souvent source de troubles"

La saison passée, le choc des Olympiques était resté dans les mémoires en raison notamment de l’attaque du bus des joueurs lyonnais et de leurs supporters. Fabio Grosso, encore coach de l’OL, n’était pas passé loin de perdre un œil et la rencontre au Vélodrome avait été déplacée. Le match retour n’avait pas donné lieu à des débordements puisque le dispositif de sécurité à Décines avait été largement multiplié. Pour cette nouvelle saison, le choix a donc été fait de ne prendre aucun risque, car "les déplacements de l’OM sont très fréquemment source de troubles à l’ordre public du fait du comportement violent de certains supporters".