L'OL avec Huerta mais sans Renard, Majri et Hegerberg à Fleury

Wendie Renard et Ada Hegerberg (OL) (@UEFA)

Ce vendredi, l’OL remet en jeu son titre de champion de France. Pour le déplacement à Fleury, Joe Montemurro peut compter sur Sofia Huerta, mais toujours pas sur Wendie Renard et Ada Hegerberg.

Il s’était montré pour le moins confiant mercredi au moment de parler des absences qui ont jalonné la préparation de l’OL. À la question de savoir si Wendie Renard, Ada Hegerberg ou encore Amel Majri postulaient pour le déplacement à Fleury, Joe Montemurro avait répondu par l’affirmative. Les trois joueuses ont repris l’entraînement collectif, mais il semblerait que ce ne soit pas encore suffisant pour faire partie du groupe lyonnais. Ce vendredi, les Fenottes évolueront sans trois de leurs cadres à Fleury puisque les deux internationales françaises et la Ballon d’Or ne seront pas du voyage en Île-de-France. L’entraîneur australien a retenu 19 joueuses pour cette première journée de D1 féminine, avec notamment la présence de Vanessa Gilles.

Les trois recrues sur le pont

La Canadienne n’avait, elle aussi, disputé aucune minute durant la préparation et devrait revenir petit à petit. Ayant évolué en 3-4-3 depuis le début de la préparation, Montemurro devrait continuer dans ce schéma contre Fleury et peut donc compter sur des renforts défensifs avec Gilles, mais aussi Sofia Huerta. Débarquée il y a une semaine à l’OL, l’Américaine est présente dans un groupe qui s’est délesté de ses nombreuses jeunes de l’Académie. Les autres renforts estivaux Sofie Svava et Tabitha Chawinga sont également de la partie.

Le groupe de l’OL à Fleury : Benkarth, Endler - Carpenter, Gilles, Huerta, Sangaré, Sombath, Svava, Sylla - Däbritz, Damaris, Dumornay, Horan, Marozsan, Van de Donk - Becho, Chawinga, Diani, Le Sommer