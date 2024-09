Sage (OL) "pas impressionné" par le mercato de l’OM

Pierre Sage lors d’Arsenal – OL (Photo by BENJAMIN CREMEL / AFP)

Malgré de nombreux changements durant l’été, l’OM a rapidement trouvé son rythme de croisière avec trois victoires et un nul. Si Pierre Sage apprécie la ligne directrice des Marseillais, l’entraîneur de l’OL n’est pas impressionné par le mercato.

Durant l’été, on ne peut pas dire que l’OL est resté les bras croisés sur le marché des transferts. La direction lyonnaise aurait certainement aimé un peu plus de mouvements dans le sens des départs, mais avec près de 150 millions d’euros dépensés, le club s’est montré actif. L’OM n’a dépensé "que" 87 millions d'euros, mais n’est pas resté inactif pour autant. Pas moins de 13 joueurs ont débarqué sur la Canebière avec un nouveau coach, Roberto De Zerbi. Avec le recrutement d’Adrien Rabiot durant la semaine, le club marseillais a ajouté une dernière pièce. Un renfort surprise, mais qui n’a laissé personne insensible. De quoi rendre jaloux Pierre Sage ? "Non, ils travaillent bien, voilà la ligne qui les a guidés, mais ça ne m’impressionne pas, j’apprécie juste la logique."

Il est vrai que la logique ne fut pas forcément le mot le plus adapté au mercato de l’OL avec une accumulation d’ailiers et des manques dans certains secteurs comme celui de la défense. Quand un collectif pourtant chamboulé durant l’été est déjà bien huilé, Pierre Sage cherche lui encore la bonne formule. Mais dimanche soir, seule la vérité du terrain comptera.