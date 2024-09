Alexandre Lacazette lors d’OL – OM (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Fer de lance de l’attaque lyonnaise depuis son retour à l’été 2022, Alexandre Lacazette aime les rendez-vous contre l’OM. Le capitaine reste sur quatre buts sur ses cinq derniers Olympico.

Depuis le début de la saison, l’OL n’a pas forcément brillé, que ce soit défensivement ou offensivement. Huit buts encaissés et quatre marqués, mais tous contre Strasbourg. Il y a bien des choses à régler pour Pierre Sage après seulement quatre journées, mais avec le 3-5-2 instauré depuis deux matchs, l’entraîneur semble avoir trouvé une formule qui fonctionne. Reste maintenant à trouver la doublette qui va fonctionner devant. Contre Strasbourg, Alexandre Lacazette a été associé à Georges Mikautadze. À Lens, ce fut avec Gift Orban et le Nigérian a été celui qui a eu les meilleures occasions avec deux buts refusés pour hors-jeu. Toutefois, le capitaine lyonnais a encore brillé pour son altruisme, à l’image du premier but non-accordé à Orban.

Encore muet depuis le début de la saison

N’ayant toujours pas débloqué son compteur but après quatre journées, Alexandre Lacazette est à la recherche de ce premier but. Cela interviendra-t-il contre l’OM ce dimanche (20h45) ? L’odeur de l’Olympico plait en tout cas au vice-champion olympique. C’est grâce à son numéro 10 que l’OL avait entamé sa folle remontée la saison dernière grâce à une courte victoire contre le club marseillais en février dernier (1-0). Sur ses cinq derniers Olympico, Lacazette a d’ailleurs trouvé la faille à quatre reprises. Dimanche, soir de déclic pour l’OL et son capitaine ?