Après un week-end de relâche, la réserve de l’OL retrouve le championnat de National 3 ce samedi (18h). Les Lyonnais reçoivent Clermont au GOLTC.

La victoire inaugurale en Premier League International Cup était venue atténuer la déception du court déplacement à Chassieu-Décines. Après deux victoires pour lancer cette campagne de National 3, la réserve de l’OL avait chuté d’une courte tête contre le voisin local (1-0). Une surprise puisque Chassieu n’avait encore pris aucun point depuis le début de la saison. Le succès contre Blackburn a donc redonné le sourire à Gueïda Fofana et ses hommes, mais c’est bien ce samedi que le coach lyonnais attend une réaction. La PLIC étant avant tout du bonus, le championnat reste l’objectif prioritaire à Décines avec un maintien à acquérir rapidement.

El Djebali incertain ?

Pour retrouver des couleurs, la réserve va devoir prendre le meilleur sur celle de Clermont, ce samedi (18h) au GOLTC. Sur le papier, rien d’insurmontable puisque les Auvergnats n’ont que deux points au compteur en trois rencontres. Attention toutefois à l’excès de confiance, comme on a pu le voir lors de la journée précédente. Pour ce rendez-vous, Gueïda Fofana devrait compter sur un effectif au complet, même si Chaïm El Djebali a fait une grosse partie de la séance de vendredi de manière individualisée. L’absence du joueur offensif serait un coup dur, le Tunisien ayant inscrit quatre buts depuis le début de la saison. Avec Sekou Lega (3 buts), Romain Perret, Samuel Bossiwa et Alejandro Gomes Rodriguez, l’OL a d’autres arguments offensifs cette saison, et ça fait la différence.