OL - OM : avant-match, horaire, diffusion TV

Les supporters lyonnais avant OL – OM (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le match de la 5e journée de Ligue 1 entre l’OL et l’OM.

Avant-match

Quatre points sur les deux derniers matchs, l’OL a repris un peu du poil de la bête après un départ raté. Néanmoins, la formation lyonnaise reste dans la seconde partie de tableau au moment de recevoir l’OM, ce dimanche. Après Lens le week-end dernier, c’est un autre gros morceau de la Ligue 1 qui se présente au Parc OL. Les Marseillais sont toujours invaincus dans ce début de saison et font plus que bonne impression sous la coupe de Roberto De Zerbi. Mais un Olympico reste un match à part et l’ambiance surchauffée du Grand Stade, même sans supporters adverses, devrait pousser les joueurs de Pierre Sage à se transcender.

Il le faudra avant d’attaquer la Ligue Europa jeudi prochain, mais surtout pour revenir à des standings plus en adéquation avec les objectifs fixés par John Textor et la direction sportive. Pour ce 5e rendez-vous de la saison, Sage pourra encore compter sur un groupe au complet. Certains choix ont déjà été opérés avec les présences de Mahamadou Diawara et Enzo Molebé avec la réserve samedi. De son côté, Rayan Cherki devrait effectuer son retour après avoir prolongé pour deux saisons avec son club formateur il y a quelques heures.

À quelle heure se joue OL - OM ?

Difficile de laisser un Olympico ne pas se jouer en prime time un dimanche soir. C’est donc tout logiquement que cet OL - OM se joue ce dimanche à 20h45. Benoit Bastien sera au sifflet, mais il donnera d’abord un coup d’envoi fictif. En effet, le club lyonnais va mettre à l’honneur trois médaillés des Jeux olympiques 2024 avec Florent Manaudou, Manon Apithy-Brunet et Djamili Aboudou.

Sur quelle chaîne voir OL - OM ?

Lens - OL ayant déjà été sur DAZN, le groupe anglais continue de diffuser le club lyonnais. Si l’alternance des prime time doit avoir lieu avec beIN Sports, DAZN avait l’exclusivité sur certaines rencontres, dont l’Olympico. Avec une prise d’antenne à 20h, Julien Brun et Benoit Cheyrou assureront les commentaires de ce match entre l’OL et l’OM.