La trêve internationale a été fatale à Lille. Revenu plus tôt de sélection à cause d’un problème au pied, Tiago Santos a été victime d’une rupture du ligament croisé mardi à l’entraînement. Le latéral manquera le reste de la saison, dont la venue de l’OL, le 1er novembre.

À l’OL, la trêve internationale a eu le mérite de remettre certains joueurs sur pied. On pense notamment à Clinton Mata et Rayan Cherki, tous deux obligés de faire l’impasse sur leur sélection, qui ont pu reprendre l’entraînement collectif. Ils postulent tous deux pour le déplacement au Havre, dimanche après-midi (15h). Si Pierre Sage peut avoir le sourire, on ne peut pas en dire autant pour Bruno Genesio. L’ancien coach lyonnais a appris une bien mauvaise nouvelle mercredi de la part du corps médical du LOSC. Le club nordiste va devoir se passer des services de Tiago Santos jusqu’à la fin de la saison.

13 matchs disputés depuis le début de saison

Dans un communiqué, Lille a en effet annoncé que son latéral portugais souffre d’une rupture du ligament croisé du genou gauche, intervenue mardi à l’entraînement. Retenu avec le Portugal pendant la trêve, Tiago Santos était revenu plus tôt du rassemblement après un coup reçu sur le pied. Finalement, c’est avec le LOSC qu’il s’est plus grièvement blessé et va donc manquer la venue de l’OL le 1er novembre prochain ainsi que les 26 autres journées de Ligue 1 de la saison 2024-2025.