L’OL s’offre un premier choc contre Wolfsburg avant le Paris FC

Ce jeudi (21h), l’OL féminin retrouve Wolfsburg en Ligue des champions. L’affiche a peut-être perdu de sa superbe, mais reste un bon test avant d’affronter le Paris FC, dimanche (15h).

Avant que le FC Barcelone ne vienne bousculer l’échiquier, c’était l’affiche à la mode en finale de la Ligue des champions. Entre l’OL et le VfL Wolfsburg, l’histoire ne date pas d’aujourd’hui. Dans les années 2010, les deux formations se sont affrontées à quatre reprises pour décrocher le titre européen (2013, 2016, 2018, 2020). Au total, elles ont croisé le fer à huit reprises pour six victoires lyonnaises. Wolfsburg n’est certes plus un vrai mastodonte sur le Vieux Continent, mais il reste une valeur sûre sur laquelle se jauger. "C'est un club qui a une grande histoire et qui est toujours présent sur la scène européenne. C’est une forte équipe avec de très bonnes joueuses, a déclaré Dzsenifer Marozsán mercredi en conférence de presse. On a vu qu’elles ont battu le Bayern, donc on sait à quoi s’attendre. Le match va être difficile."

Popp, la Wendie Renard de Wolfsburg

Vainqueur de son premier match contre Galatasaray, l’OL a l’occasion de se mettre en bonne position pour la qualification et de mettre les Allemandes dos au mur. Néanmoins, ce déplacement en Allemagne doit aussi servir à préparer au mieux celui en Île-de-France, dimanche (15h), contre le Paris FC. Joe Montemurro est d’abord concentré sur le rendez-vous européen, mais contre Wolfsburg, cela ressemble à un premier test grandeur nature pour les Fenottes. "On aura l’occasion de mettre en place notre style et notre jeu et je suis sûr que cela sera une opposition de grande qualité. C’est une équipe très structurée et physique. C’est une très bonne équipe européenne." Ayant battu le Bayern Munich le week-end dernier, Wolfsburg peut compter sur Alexandra Popp, figure nationale au même titre que Wendie Renard. Un duel d’historiques en tous points.