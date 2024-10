L'OL poursuit son projet au Vietnam

Partenaires depuis janvier 2016, l'OL et la Fédération d’Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam, ont prolongé cette association pour une année de plus, jusqu'en décembre 2025.

Cela fait presque neuf ans que l'Olympique lyonnais et la Fédération d’Hô Chi Minh-Ville sont liés. En janvier 2016, les deux entités ont entamé leur partenariat, un accord qui vise notamment à œuvrer pour le développement du football au Vietnam. Ce jeudi, l'OL a officialisé la prolongation de cette association pour une année de plus, jusqu'en décembre 2025.

Fondée par le Ministère des Sports régional, la structure a trois ambitions principales, promouvoir et facilité l'accès à cette discipline aux jeunes Vietnamiens, améliorer la qualité des infrastructures et former les footballeurs de demain pour la sélection nationale.

Un des meilleurs complexes du pays

En 2019, il s'est doté de son propre complexe d’entrainement privé. Devenu le premier centre élite du sud du Vietnam, il accueille aujourd'hui 80 joueurs et souhaite s'inspirer de ce qui se fait à l'académie rhodanienne. Thierry Castan, nommé directeur technique, est détaché sur place à plein temps afin de piloter le projet. Des ateliers de formation et d’accompagnement au recrutement sont également programmés dans les mois à venir.

Récemment, l'Olympique lyonnais a annoncé de nouveaux partenariats de ce type avec des structures étrangères : le Dynamo FC, en Égypte, et le FC Machida Zelvia, au Japon.