Lille - OL : encore un défenseur sur le flanc pour le LOSC

En plus de Tiago Santos (genou) et Alexsandro (suspendu), Lille devra faire sans Mitchel Bakker pour la venue de l'OL le 1er novembre. Le défenseur est blessé aux abdominaux.

Encore une mauvaise nouvelle pour Bruno Genesio. Lundi, l'entraîneur de Lille a appris la blessure pour plusieurs semaines de Mitchel Bakker. Le latéral gauche néerlandais souffre d’une lésion musculaire au niveau des abdominaux. Une gêne qui ne nécessite pas d'opération, mais qui l'éloignera des terrains durant un moment.

Une infirmerie bien remplie

Un coup dur de plus pour le LOSC, qui se déplace mercredi sur le terrain de l'Atlético de Madrid. Prochainement, les Lillois accueilleront l'Olympique lyonnais. Le rendez-vous est programmé le vendredi 1er novembre, pour lancer la 10e journée de Ligue 1. En plus de l'ancien Parisien, les Nordistes devront se passer de deux autres défenseurs pour cette rencontre : Alexsandro, suspendu, et Tiago Santos (rupture des ligaments croisés).

Une arrière-garde entière ou presque à revoir pour Genesio, qui pourra tout de même compter sur Bafodé Diakité parmi ses titulaires habituels. A gauche, Gabriel Gudmundsson devrait combler l'absence de Bakker, le Suédois étant plutôt le numéro un à ce poste. La liste des footballeurs actuellement à l'infirmerie est par ailleurs très longue aujourd'hui chez les Dogues : Hakon Haraldsson, Ethan Mbappé, Nabil Bentaleb, Samuel Umtiti et Ismaily.