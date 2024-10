OL : comment Pierre Sage gère ses changements ?

Parfois critiqué pour ses changements en cours de partie, Pierre Sage a expliqué son cheminement lorsqu'il doit procéder à des modifications de son 11.

Lors de la deuxième moitié de saison passée, l'OL a souvent renversé des rencontres grâce à ses remplaçants. L'apport du banc dans la remontée rhodanienne au classement a été déterminant, et sur l'exercice 2024-2025, l'impression laissée est que ce serait un peu moins le cas. Pierre Sage a tout de même effectué des changements payants, notamment contre Strasbourg (4-3, doublé de Gift Orban) et Toulouse (1-2, but de Malick Fofana).

Mais il est vrai aussi que certains soirs, comme face à Besiktas (0-1) ou Auxerre dernièrement (2-2), les entrants ne sont pas parvenus à forcer la décision. L'entraîneur lyonnais est revenu sur son coaching en cours de partie, un point sur lequel il est délicat de trouver une formule qui fonctionne. "C'est difficile de décrire une recette car il y a plein d'aspects qui sont à prendre en compte [...] La réponse vient toujours du terrain et du match. J'essaye de procéder avec le maximum de justesse et d'éthique. Je peux garantir cela, ensuite, le rendu, il sort un peu de mon champ d'action, et je l'assume", a-t-il reconnu.

"Le changement, ce n'est pas seulement des croyances ou du ressenti"

Depuis son banc de touche, il peut néanmoins remarquer certaines choses, et parfois, il reçoit un coup de pouce du destin avec une réalisation d'un élément qui était amené à sortir. "Les événements de la rencontre, les états de fatigue que l'on observe, les performances, les cartons jaunes, une modification tactique chez l'adversaire… Le changement n'est pas dénué de sens, ce n'est pas seulement des croyances ou du ressenti, a affirmé Pierre Sage. La combinaison de ces paramètres est ensuite traitée positivement ou pas. Lorsqu'on fait entrer un joueur, on est persuadé que ça va le faire, mais au final, c'est lui qui délivre la réponse. Il m'arrive de regretter des choses, mais pas avant d'avoir vu la suite des événements."