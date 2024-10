Lille - OL : duel d'équipes asphyxiantes

Derrière le PSG, Lille et l'OL sont les deux équipes réalisant le plus de récupérations hautes en Ligue 1. Possiblement une des clés du match de vendredi.

Qui sera l'équipe la plus étouffante vendredi entre le Lille de Bruno Genesio et l'OL de Pierre Sage ? De la réponse à cette question pourrait bien émerger le vainqueur du duel entre le quatrième et le septième de Ligue 1. Au stade Pierre-Mauroy, les défenses doivent s'attendre à ne pas avoir beaucoup de temps pour relancer. En effet, deux des formations les plus asphyxiantes du championnat se feront face à l'occasion de la dixième journée.

Avec respectivement 88 et 90 récupérations hautes depuis le début de la saison, le LOSC et l'Olympique lyonnais sont juste derrière le Paris Saint-Germain en la matière (97). Une statistique qui dit beaucoup des volontés des deux futurs adversaires au moment d'aller presser la formation opposée.

Sage ne se reniera pas

Sage est un adepte de cela, même s'il aimerait que ses joueurs y ajoutent un peu de réalisme. Les Lillois, dans la lignée de ce que faisait Paulo Fonseca, ont eux aussi un style tourné vers l'attaque. "Ils sont capables d'avoir la possession pour garder le ballon très haut en attaque placée. Mais dans tous les cas, on joue les rencontres pour gagner et pour avoir l'initiative du jeu. Je ne me vois pas laisser la balle à qui que ce soit, a confié l'entraîneur rhodanien. Je préfère avoir des regrets parce qu'on a mal fait les choses plutôt que pour ne pas les avoir faites comme on le voulait."