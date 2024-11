Lille - OL (1-1) : Sage justifie son utilisation de Lacazette

Alexandre Lacazette à l’échauffement avant OL – OM (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Esseulé en attaque, Alexandre Lacazette a encore eu du mal à exister et a même raté une grosse occasion contre Lille (1-1). Le capitaine de l’OL a encore reçu le soutien de Pierre Sage.

Douze petits ballons touchés et seulement deux passes réussies. La première mi-temps d’Alexandre Lacazette vendredi soir à Lille n’est pas passée loin du néant. L’attaquant de l’OL n’a certes pas été aidé par un collectif aux abonnés absents. Mais quand ce dernier s’est enfin mis en route durant le deuxième acte, les difficultés du capitaine ont été encore plus criantes. En manque de réussite depuis le début de la saison, Lacazette a gâché une vraie offrande de Rayan Cherki à la 52e pour égaliser. Un raté qui aurait pu changer beaucoup de choses dans le scénario de ce nul (1-1) et qui confirme les difficultés du numéro 10. "Vous le connaissez comme moi, Alex, même dans un match dans lequel il est moyen, il est capable de marquer, sur un ballon qui traîne…", a tenté de justifier Pierre Sage.

"Mikautadze a été malade dans la semaine"

Toutefois, malgré son approximation technique, Alexandre Lacazette est resté sur le terrain jusqu’à dix minutes de la fin du match. Pierre Sage n’a choisi de le remplacer par Georges Mikautadze que dans le money-time. Un changement trop tardif alors que le Géorgien restait sur un doublé contre Auxerre ? L’entraîneur lyonnais a assumé son choix. "Quand un joueur ne rentre pas, ce n'est pas par mauvaise intention. Georges (Mikautadze) a été malade dans la semaine, j'assume ma décision, même s'il aurait pu rentrer plus tôt et jouer davantage."

Seulement, cette utilisation à la pointe de l’attaque risque d’être un sujet qui va porter à discussion dans les prochaines semaines si Alexandre Lacazette ne règle toujours pas la mire…