Ayant oublié de rentrer sur le terrain vendredi soir, l’OL a subi les assauts de Lille pendant 45 minutes. Avec le miracle de ne rentrer qu’avec un but de retard à la pause.

Pour ceux qui n’auraient regardé que la première mi-temps du match vendredi soir, voir l’OL repartir avec un point de Lille aurait tout du hold-up (1-1). Ce serait difficile de leur donner tort tant le visage lyonnais a été à des années lumières des ambitions affichées avant le match. Les supporters attendaient de voir ce que cet OL allait pouvoir apporter comme réponse face à l’une des équipes en forme de la Ligue 1.

Pendant 45 minutes, la réponse a clairement été la suivante : rien du tout. Corentin Tolisso a certes lancé les hostilités avec une tête non cadrée dès la 3e minute, mais derrière, une succession d’erreurs individuelles et un manque d’envie ont résumé le premier acte rhodanien. "On n’a pas su mettre en place ce qu’on avait prévu avant le match, mais notre force en deuxième mi-temps a été de passer moins par l’axe, a noté le milieu sur DAZN. On a su réagir et trouver une solution."

"Il fallait changer d'état d'esprit"

Ramener un point de Lille serait une bonne opération en temps normal. Seulement, le partage des points il y a une semaine contre Auxerre coûte encore plus cher après cette 10e journée. L’OL fait du surplace au classement et devrait logiquement perdre des places même si la formation rhodanienne restera à cinq longueurs de la deuxième place et trois du podium.

Loin d’être une mission impossible, mais il faudra montrer un tout autre visage. Une fois encore, le discours à la pause de Pierre Sage semble avoir porté ses fruits. "À la pause, on s’est dit les choses calmement, et le coach nous a rappelé qu’il fallait changer notre état d’esprit et retrouver l’OL que nous étions. Je pense que ce match nul est mérité. (…) Mais si nous avons de grandes ambitions, on ne peut pas se satisfaire de cette première mi-temps." Car, oui, c'est un miracle que l'OL ne soit rentré qu'avec un but de retard à la mi-temps.