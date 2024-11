Genesio voit "un nul logique" entre Lille et l’OL (1-1)

Dominateur dans le jeu et les occasions en première mi-temps, Lille n’a pas réussi à creuser l’écart. De quoi laisser l’OL en vie et reculer durant le deuxième acte.

Une mi-temps pour l’un, une mi-temps pour l’autre. Vendredi soir, au stade Pierre Mauroy, Lille et l’OL ont chacun eu leur période pour se mettre en évidence. Dans une rencontre plaisante à voir, les deux équipes ont fait preuve d’irrégularité pour finalement se quitter dos à dos après l’égalisation lyonnaise en toute fin de match (1-1). Dans le camp rhodanien, il y avait presque de la déception de ne pas avoir réussi à accrocher les trois points, après cette deuxième mi-temps à faire le siège dans le camp du LOSC.

Toutefois, Bruno Genesio estime que "le nul est totalement logique, même si le scénario nous donne des regrets". Lesquels ? Ceux de ne pas avoir réussi à enfoncer le clou dans les 45 premières minutes alors que les Dogues avaient la mainmise sur la rencontre. "On peut avoir le regret de ne pas avoir été suffisamment efficaces avant la pause, car on a eu beaucoup de situations, on a mis beaucoup d’intensité", a poursuivi l’ancien coach lyonnais.

"On était peut-être fatigués"

Entre des Lyonnais remontés après le discours de Pierre Sage à la pause et des Lillois, bien moins dans leur assiette, la physionomie du match s’est entièrement inversée. L’OL a eu les occasions de revenir et même de s’imposer quand le LOSC a accusé le coup. Pas épargné par les blessures, le club nordiste a payé sa fraîcheur physique. "On a donné le maximum avec nos moyens du moment et ça reste un point intéressant, face à une très bonne équipe. On était peut-être fatigués, car on a beaucoup reculé et on n'a plus réussi à sortir les ballons face à leur pression." Lille ne reprend pas la deuxième place au classement, l'OL fait du surplace. Personne n'est vraiment déçu, personne n'est vraiment satisfait.