Malick Fofana lors d’OL – Besiktas (Photo by Maxime Gruss / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

A la veille de la confrontation entre Hoffenheim et l’OL, Pellegrino Matarazzo s’est présenté face à la presse. L’entraîneur du club allemand se méfie de l’attaque lyonnaise et notamment de Malick Fofana, perçu comme un vrai poison.

L’Europe comme bouffée d’oxygène ? Battu par Sankt Pauli samedi en Bundesliga, Hoffenheim est passé dans la zone rouge avec une 16e place, synonyme de barragiste. Avec seulement deux victoires en neuf journées de championnat, le club allemand est loin d’être la forme de sa vie. Toutefois, l’air européen peut donner un peu de baume au coeur aux joueurs de Pellegrino Matarazzo. Le coach américain voit en effet la Ligue Europa et la venue de l'OL comme un moyen de reprendre confiance avant le déplacement à Augsbourg, samedi.

S’il concède que la Bundesliga reste le quotidien du TSG 1899, Matarazzo ne veut pas faire une croix sur l’Europe avec quatre points pris en trois matchs. "On est forcément content de jouer un match de Coupe d’Europe, a-t-il déclaré ce mercredi en milieu de matinée. Jouer contre l’Olympique lyonnais qui est une équipe ancrée en France et historique, ça ne va pas être un match facile mais on va essayer de faire quelque chose contre eux."

"Une équipe très forte pour presser dans le dernier tiers"

Avec six points, l’OL a l’opportunité d’assurer très certainement sa présence en barrages en février prochain, s’il vient à gagner à la PreZero Arena. Si Nemanja Matic ou encore Ernest Nuamah ne sont pas du voyage, Hoffenheim se méfie de la formation de Pierre Sage "qui est très bonne offensivement et pour presser son adversaire dans le dernier tiers du terrain. C’est une équipe joue très bien, qui a trouvé une bonne structure mais ils sont aussi capable de jouer en transition très rapides avec des attaquants aussi bien jeunes qu’expérimentés."

Parmi les poisons lyonnais, Pellegrino Matazzaro se méfie avant tout d’un nom. Pas Alexandre Lacazette ou Saïd Benrahma qui ont déjà fait leurs gammes sur le Vieux Continent, mais bien Malick Fofana. Les prestations du jeune Belge ont dépassé les frontières de la Ligue 1 et Hoffenheim s’en méfie et le surveille comme du lait sur le feu. "Je ne vais pas citer tous leurs attaquants mais Malick Fofana par exemple. Sa vitesse et sa façon de jouer en un contre un est une arme exceptionnelle pour Lyon. Il va falloir rester compact et être bon en défense en étant très actif."

Reste désormais à savoir si l’ailier sera titulaire. Mais on a vu ces derniers mois que commencer sur le banc pouvait être d’autant plus dangereux avec l’ancien de La Gantoise.