L’OL affrontera le PSG le dimanche 15 décembre (20h45)

Clinton Mata face à Vitinha lors d’OL – PSG en finale de Coupe de France (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pour sa dernière sortie de l’année en Ligue 1, l’OL se déplacera à Paris pour affronter le PSG. Sans surprise, cette affiche de la 17e journée se jouera en prime time le dimanche 15 décembre (DAZN, 20h45).

Dans un mois tout pile, l’OL en aura terminé avec les matchs aller de la campagne 2024-2025 de la Ligue 1. En pleine trêve internationale, les joueurs lyonnais préparent actuellement en comité restreint le déplacement à Reims le 23 novembre, mais ils refermeront le chapitre 2024 avec un déplacement dans la capitale. Ce vendredi, la LFP a confirmé la tenue du choc entre le PSG et l’OL en prime time avec une programmation le dimanche 15 décembre à 20h45. Cette affiche sera retransmise sans surprise sur DAZN, qui possède le choix numéro 1 pour les journées de championnat.

Un dernier match en Ligue 1, mais pas en 2024

Néanmoins, ce déplacement au Parc des Princes ne signifiera pas le début des vacances et de la trêve hivernale pour les Lyonnais. Cette saison 2024-2025 a connu une petite révolution avec l’instauration des 32es de finale de Coupe de France en décembre et non début janvier comme instauré depuis plusieurs années. Un dernier rendez-vous attendra donc les joueurs de Pierre Sage le week-end du 22 décembre avant de pouvoir profiter pleinement de la dinde de Noël.