Dans le cadre de la collaboration entre l’OL et Adidas, plusieurs joueurs de l’OL seront en dédicaces pendant une heure mardi. Maxence Caqueret ou encore Corentin Tolisso se prêteront au jeu au Décathlon de Bron à partir de 14h.

Il faudra certainement attendre mercredi et plus logiquement jeudi pour voir Pierre Sage compter sur un groupe au complet ou presque. Cela ne devrait faire qu’une séance avec l’ensemble de l’effectif avant le départ pour Reims samedi. En attendant, les joueurs de l’OL restés à Lyon durant la trêve internationale profitent de quelques jours de repos en ce week-end avant la reprise programmée lundi. Ce sera le début du dernier marathon de 2024 qui prendra fin le week-end du 22 décembre avec les 32es de finale de Coupe de France. Avant de se projeter aussi loin ou même au déplacement rémois, certains Lyonnais se prêteront à quelques obligations commerciales et iront à la rencontre de leurs supporters.

Une heure de dédicaces au programme

Ce sera notamment le cas ce mardi 19 novembre à partir de 14h du côté du Décathlon Bron. Une séance de dédicaces sera organisée avec cinq joueurs de l’OL présents pendant une heure pour signer maillot, casquette et toute autre relique à l’effigie du club lyonnais. Il y aura du beau monde puisque sont annoncés Corentin Tolisso, Maxence Caqueret, Jordan Veretout, Mahamadou Diawara ainsi qu’Enzo Molebe, qui sera tout juste rentré de sélection avec les U18 français.