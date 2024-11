Buteur, Mikautadze (OL) a évité une nouvelle défaite à la Géorgie

Remplaçant au coup d’envoi, Georges Mikautadze n’a eu besoin que de dix minutes pour s’illustrer avec la Géorgie. Le but de l’attaquant de l’OL évite une nouvelle défaite à son pays contre l’Ukraine (1-1).

Battue à deux reprises en octobre, la Géorgie n’avait plus son destin entre les mains. Enfin si mais il fallait pour ça qu’elle batte l’Ukraine à domicile samedi. Malheureusement, les joueurs de Willy Sagnol n’ont pu faire que match nul contre le dernier de la poule 1 de la Ligue B en Ligue des Nations (1-1). Toutefois, dans leur mauvaise passe actuelle, les Géorgiens ont pu compter sur le nul entre la Tchèquie et l’Albanie pour croire encore en une promotion en Ligue A. En effet, le 19 novembre, la Géorgie se rend chez le leader tchèque et avec seulement un point de retard, une victoire enverrait Georges Mikautadze et les siens à l’étage du dessus. Encore faut-il gagner, chose qui n’est plus arrivé depuis le 10 septembre dernier, car dans le même temps la Géorgie pourrait descendre en Ligue C à l’issue de la dernière journée…

Il risque d’y avoir de la tension dans l’air ces prochains jours et les Croisés vont vite devoir retrouver la formule de la gagne. Mikautadze peut-il être une des solutions ? Samedi, l’attaquant de l’OL a démarré la rencontre contre l’Ukraine sur le banc. C’est emmitouflé dans son survêtement qu’il a vu Kvirkvelia marquer contre son camp dès la 7e minute et mettre la Géorgie en mauvaise posture. Malgré une large domination, les derniers huitièmes de finaliste de l’Euro 2024 n’ont pas réussi à forcer le verrou ukrainien jusqu’à l’entrée de Georges Mikautadze. Ayant fait son apparition à la 67e minute sur la pelouse du stade de Batumi, le Lyonnais a trouvé la faille à la 76e et joué les supersubs.