Battu à plates coutures samedi soir, l’AS Saint-Etienne accusait le coup après le derby contre l’OL. L’entraîneur stéphanois, Laurent Mortel, a d’ailleurs eu des mots forts.

Il y a bien longtemps que l’OL n’avait pas donné cette sensation de rouleau compresseur. Lors de la dernière journée, les Fenottes en avaient bien passé huit à Guingamp, mais c’était presque logique au regard du classement. Ce samedi, on était en droit de s’attendre à une adversité bien plus supérieure avec la venue de l’AS Saint-Étienne à Décines. À leur avantage depuis le début de saison, les Stéphanoises avaient des arguments à faire valoir.

C’est finalement avec une correction qu’elles sont rentrées dans le Forez samedi dans la nuit. Le score final fait mal (11-0) et Laurent Mortel a regretté "un manque d’impact, car, quand tu ne prends pas de carton jaune dans un match, c’est peut-être que tu en as manqué." Avec une stratégie de ne pas prendre de but en première mi-temps, l’ASSE a vu le verrou sauter à trois reprises avec Lindsey Horan.

"Notre championnat, ce n'est ni l'OL, ni le PSG"

Voir l’OL remporter ses matchs sur un score fleuve, les supporters lyonnais pensaient que ce temps était révolu. Samedi soir, ils en ont eu pour leur argent malgré le froid au GOLTC. Pour Saint-Étienne, il va "vite qu’on lave les têtes pour se tourner vers Montpellier. Notre championnat, ce n'est ni Lyon, ni le PSG." Toutefois, après ce fiasco décinois, ce n’est "même pas une déception, parce que quand tu perds avec un tel écart, c'est un sentiment de honte" pour Mortel qui n’a pas manqué de souligner le sérieux de son adversaire du soir. "Il faut rendre hommage à cette équipe de Lyon qui a joué un derby, avec un effectif de grande qualité."