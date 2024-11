L’OL Futsal enchaîne une nouvelle défaite en D2

Après avoir pris quatre points en deux journées, l’OL Futsal marque le pas depuis. Samedi, les Lyonnais se sont inclinés pour la troisième fois de suite en championnat.

Après une parenthèse dorée lors des deux premières journées, le difficile apprentissage du haut niveau a rattrapé l’OL Futsal. Ayant réussi à prendre quatre points d’entrée de championnat, la formation lyonnaise n’a plus inscrit la moindre unité depuis. Avec trois défaites consécutives, l’OL recule petit à petit au classement et pointe à la 7e place, à égalité avec Plaisance Pibrac, qu’il avait battu en ouverture, et Strasbourg. Pourtant, dans ces défaites, il y a une part de frustration qui doit ressortir chez David Touré et ses joueurs. Car l’OL Futsal ne prend pas des vagues depuis le début de la saison, mais cale au moment décisif. Ce fut encore le cas samedi contre Elsass Pfastatt avec cette courte défaite 4-5 au gymnase ENTPE de Vaulx-en-Velin.

Un prochain déplacement à ne pas manquer

Comme souvent depuis le début de la saison, les Lyonnais ont fait la course en tête. Dès la 3e minute, Dylan Vrontos a ouvert le score, mais la joie a été de courte durée avec une égalisation dans la foulée (4e) puis un deuxième but adverse à la 9e. Seulement, c’est bien l’OL de Mathieu Salamand qui est rentré devant au score à la pause grâce à Bacar et Rey. Ce même Nadhir Bacar a porté à 4-2 le score avant que les Lyonnais ne s’écroulent sous le coup d’un triplé de Daoud Touré… Frustrant encore une fois, mais il faudra se remobiliser dès le week-end prochain avec un bon coup à jouer. L’OL Futsal se déplace chez la lanterne rouge qu’est le Stade Beaucairois qui affiche zéro point pour le moment.