Dimanche, le Parc OL n’affichera pas complet en raison des sanctions de la commission de discipline. Les membres des Lyon 1950 ne pourront pas accéder au stade pour OL - Nice, au contraire des abonnés non encartés des blocs 17 à 19.

Le club visait les 50 000 spectateurs pour la venue de Nice au Parc OL, dimanche en fin d’après-midi (17h). Il a revu ses attentes à la baisse suite aux décisions de la commission de discipline de la LFP mercredi. Il reste certes encore des places pour cet OL - Nice dominical, mais le Parc OL sera privé d’une partie de ses supporters du côté du Virage Sud. Après un huis clos partiel en sursis prononcé après OL - Auxerre, la commission a choisi de le faire sauter suite au derby contre Saint-Étienne. L’usage d’engins pyrotechniques ayant entraîné l’interruption du match pendant six minutes a poussé à fermer de façon immédiate et pour un match l’espace réservé au groupe de supporters Lyon 1950.

Les abonnés non encartés Lyon 1950 invités à s'installer bloc 16 et 20

Si le reste du virage sera ouvert en inférieur comme en supérieur, les membres du groupe ne sont pas autorisés à se rendre à Décines, ce dimanche (17h). Toutefois, le club lyonnais a apporté quelques précisions concernant la fermeture des blocs 17, 18 et 19. Si les encartés Lyon 1950 seront interdits de stade dimanche, les abonnés ne faisant pas partie du groupe, mais étant en blocs 17, 18 et 19 pourront quand même assister à OL - Nice. En effet, ils "seront invités à s’installer dans les blocs 16 et 20", comme mentionné par le club ce samedi.