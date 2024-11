OL Académie : jour de derby pour les U17 contre l’ASSE (14h30)

Ce samedi, match particulier pour les U17 de l’OL avec le derby contre l’AS Saint-Étienne. Les joueurs d’Amaury Barlet joueront cette rencontre au stade Gérard Houllier à 14h30.

"Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne". Qu’importe le classement, il faut trouver d’autres ressources pour ce rendez-vous. Ce samedi (14h30), les U17 de l’OL espèrent bien trouver les bons ingrédients. Sur une bonne dynamique, les Lyonnais reçoivent l’AS Saint-Etienne qui n’est autre que le leader de la poule D après treize journées. Sur le papier, le voisin stéphanois est favori. Mais on a bien vu chez les pros notamment que l’écart au classement ne voulait pas dire grand-chose dans un derby. La saison dernière, sous les yeux de John Textor, Enzo Molebe et ses partenaires avaient vécu un match pas comme les autres contre les Verts. Une belle victoire sur la pelouse du terrain Gérard Houllier face à des supporters en nombre dans les tribunes, à commencer par les Bad Gones.

Des absences notables côté lyonnais

Les joueurs d’Amaury Barlet vivront-ils la même passion ce samedi après-midi (14h30) ? À la différence de la saison dernière, les groupes de supporters n’ont pas appelé au rassemblement, ce qui laisse leur présence incertaine. Qu’importe, le derby se jouera encore une fois au GOLTC et l’OL veut faire un gros coup. Avant de rattraper leur match en retard contre Bastia, les coéquipiers de Hoareau peuvent remontrer au classement. Il faudra faire preuve de détermination malgré tout. En effet, le meilleur buteur de l’équipe Billy-Paul Mavudia est blessé tandis que Kenan Doganay est toujours suspendu…