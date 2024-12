Vainqueur de la Copa Libertadores samedi, Botafogo peut faire le doublé avec le championnat. La Coupe du monde des clubs peut-elle remettre en question l’arrivée de joueurs à l’OL comme Thiago Almada ?

C’est une véritable marée humaine qui a accueilli les joueurs de Botafogo dimanche du côté de Rio de Janeiro. Vainqueur de la Copa Libertadores, le club brésilien est rentré au Brésil et a pu partager ce sacre avec ses supporters. Ces derniers, dithyrambiques envers John Textor, se sont rassemblés en masse pour célébrer les coéquipiers d’Adryelson. Parmi les chouchous, le milieu de terrain Thiago Almada ou encore l’ailier Luiz Henrique. Deux joueurs cités du côté de l’OL dans les prochaines semaines. Toutefois, avec la fin du championnat et un possible doublé, personne ne veut vraiment se mouiller sur la question. Interrogé sur son avenir, Almada a botté en touche, préférant se "concentrer sur les deux derniers matchs pour remporter le titre."

Une réponse politiquement correcte, mais qui interpelle malgré tout. Avec la qualification pour la Coupe du monde des clubs à l’été 2025, plusieurs médias brésiliens ont mis en avant la volonté de l’Argentin et de Luiz Henrique de poursuivre l’aventure Botafogo encore quelques mois. D’ailleurs, John Textor est bien moins direct qu'il y a quelques mois quand il s’agit de parler de ces situations et notamment celle du Brésilien, élu homme du match samedi. "À Eagle, les joueurs prennent leurs décisions, a expliqué Textor. C'est évident que de grands clubs européens le veulent. Mais il peut se réveiller demain et s'apercevoir que Botafogo est un endroit spécial. La décision (de son futur) lui appartient." Quand l’axe Rio - Lyon était plus que privilégié l’été dernier, cela semble moins le cas désormais.