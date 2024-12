Après la victoire contre Nice dimanche, les joueurs de l’OL ont eu le droit à un jour de repos ce lundi. Toutefois, l’actualité lyonnaise tournera autour de la Coupe de France avec le tirage au sort des 32es à partir de 19h sur beIN Sports.

Ligue 1, Ligue Europa et bientôt Coupe de France. Cette saison, le calendrier de l’OL est bien rempli avec trois compétitions à disputer. En attendant de savoir ce que va réserver le mercato hivernal au niveau des départs, Pierre Sage ne va pas se plaindre de cet enchaînement des matchs et des compétitions. Comme la saison dernière, cela lui permet de pouvoir concerner tout son groupe même si logiquement, une équipe-type se dessine au fur et à mesure des semaines. Toutefois, l’arrivée de la Coupe de France devrait permettre à certains joueurs comme Maxence Caqueret de retrouver un peu de temps de jeu.

En direct du Parc des Princes sur beIN Sports

Ils n’auront pas besoin d’attendre la nouvelle année, car cette saison, le premier tour pour les clubs de Ligue 1 se jouera avant la trêve hivernale. Après le 8e tour disputé durant le week-end, les formations de l’élite vont faire leur entrée pour les 32es de finale. Ces derniers se tiendront lors du week-end du 21 et 22 décembre. Un dernier coup de collier avant les fêtes, mais reste encore à connaitre quel sera l’adversaire de l’OL. La question trouvera sa réponse ce lundi soir à partir de 19h. Le tirage au sort se tient du côté du Parc des Princes et retransmis sur beIN Sports, diffuseur de la Coupe de France.