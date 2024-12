Mercato : un OL plus ambitieux et moins vendeur que prévu ?

Malick Fofana après son but lors de Nantes – OL (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

L'OL cherchera à réduire son effectif lors du mercato hivernal à venir. Mais ses derniers bons résultats pourraient lui permettre de conserver ses éléments les plus importants.

Ce ne sera peut-être pas non plus la grande braderie, mais on sait que l'OL sera vendeur au mercato hiver. À la fois car il doit absolument dégraisser son effectif composé de 28 éléments, mais aussi pour satisfaire aux exigences de la DNCG. Privé de recrutement et surtout menacé de rétrogradation, il n'a pas le choix et doit faire des économies. Le marché hivernal est rarement le bon moment pour ça puisque les clubs sont souvent plus prudents et moins dépensiers qu'en été, mais ce sera l'objectif des dirigeants lyonnais.

Il faut aussi s'attendre à ce que certains des footballeurs les plus en vue sur la première partie de l'exercice 2024-2025 soient dans le viseur de plus grosses écuries. Pour autant, est-ce que cela voudra dire que Rayan Cherki ou encore Malick Fofana seront vendus ? Ce n'est pas certain.

L'OL redevient attractif par ses résultats

Avec une formation rhodanienne jouant les premiers rôles pour obtenir un billet en Ligue des champions et une bonne campagne de Ligue Europa jusqu'à présent, elle a des arguments pour se montrer attractif. "Par rapport aux départs, peut-être que cela entrera en compte dans l'équation que certains joueurs auront à résoudre", a glissé Pierre Sage.

Au vu de ses résultats, il n'est pas impossible que l'OL parviennent à garder ses cadres quelques mois de plus, au moins. "Notre projet est attrayant, l'équipe devient attractive, donc forcément, j'imagine qu'il y a beaucoup d'éléments qui en sont qui souhaitent continuer à en être, a reconnu l'entraîneur lyonnais. Éviter les barrages en Ligue Europa aussi aura un rôle. De toute façon, si on a deux rencontres de moins et un groupe moindre, c'est une bonne nouvelle pour nous, mais si on doit quand même en passer par là, on le fera avec l'ambition de gagner pour se qualifier."