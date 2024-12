OL : un nouvel investisseur en vue pour Eagle Football ?

John Textor, propriétaire de l’OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Société d'investissements spécialisée dans le sport, Sportsbank aurait un intérêt pour Eagle Football Holdings. L'entreprise réfléchirait à une participation dans le groupe de John Textor.

Si sur le terrain, tout va plutôt bien pour les deux locomotives d'Eagle Football Holdings, à savoir l'Olympique lyonnais et Botafogo, ce n'est pas franchement le cas d'un point de vue financier. Du côté de la France, John Textor et ses équipes doivent montrer patte blanche devant la DNCG d'ici à l'été prochain. En attendant, le propriétaire américain a besoin de trouver de l'argent pour renflouer les caisses rhodaniennes.

Si, par sa victoire en Copa Libertadores, son titre de champion et sa future participation à la Coupe du monde des clubs, Fogo pourrait contribuer à aider son "cousin" français, cela ne sera pas suffisant. L'homme d'affaires doit s'activer pour trouver des investisseurs. Il le fait en partie via la future introduction à la bourse. Si cela peut comporter des risques, il a tout de même réussi à convaincre UCEA Capital Partners de le soutenir à hauteur de 40 millions d'euros.

Sportsbank voulait auparavant les parts dans Crystal Palace

Mais un autre coup de pouce pourrait se joindre à la fête. En effet, le média spécialisé Bloomberg indique que Sportsbank, une société anglaise d'investissements spécialisée dans le sport, était intéressée par l'acquisition d'une participation dans le groupe mondial de John Textor. Rien n'est acté néanmoins, puisque des délibérations sont en cours et qu'il n'est pas garanti qu'elles aboutiront à un accord, précise l'agence américaine.

Les discussions entre les deux entités à ce propos ne sont pas dues au hasard. Sportsbank était auparavant en lice pour racheter au natif du Missouri ses parts dans Crystal Palace (45%). Il semble désormais que le consortium dirigé par Zechariah Janjua et Navshir Jaffer, et conseillé par Keith Harris, un financier chevronné dans le monde du football, vise plus haut. Pour Textor, la prospection se poursuit.