Mercato : l’OL se montrerait gourmand pour Adryelson

Candidat à un départ cet hiver, Adryelson ne sera pas retenu par l’OL. Si Cruzeiro semblait tenir la corde, le club brésilien aurait été refroidi par les dernières exigences lyonnaises.

Il y a beau y avoir la future introduction en Bourse, les rentrées d’argent du côté de Botafogo et donc dans les caisses d’Eagle Football Group, l’OL a besoin de liquidités. Le plan proposé par John Textor n’a pas convaincu la DNCG et le club lyonnais se retrouve dans l’obligation de montrer patte blanche et donc de rassurer le plus rapidement possible le gendarme financier du football français. Il faut vendre et le plus vite possible sera le mieux. Malheureusement, Pierre Sage est bien conscient que généralement, les affaires se décantent plutôt vers la fin janvier plutôt qu’en début. D’autant plus qu’il va falloir trouver des portes de sortie à des indésirables en manque de temps de jeu. Ce n’est pas le cas d’Adryelson qui avait fait le bon choix cet été en choisissant de retourner à Botafogo plutôt que de cirer le banc à l’OL.

50% de la vente pour Botafogo

Choix gagnant car il a ajouté une Copa Libertadores et un championnat du Brésil à son palmarès et surtout retrouvé une certaine cote sur le marché. Avant tout brésilien certain mais quand même. Ces derniers jours, Cruzeiro aurait manifesté son intérêt et les négociations étaient d’ailleurs bien avancées d’après la presse brésilienne. Oui, mais voilà… Dans son désir de faire rentrer de l’argent, l’OL se montrerait gourmand, selon Globo Esporte. Alors qu’une somme de huit millions d’euros était avancée, le club lyonnais en demanderait désormais deux de plus, ce qui aurait rebuté un peu Cruzeiro. Pour rappel, 50% de la vente d’Adryelson ira à Botafogo.