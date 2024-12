Attendu prochainement à l’OL après la fin de son prêt à Botafogo, Adryelson n’est pas certain de rester entre Rhône et Saône. Le défenseur brésilien fait l’objet d’un intérêt de Cruzeiro qui serait prêt à mettre huit millions d’euros. La totalité n’ira pas dans les poches lyonnaises.

Avec la qualification en Coupe de France, l'OL en a terminé avec l’année 2024. C’est aussi l’heure de se tourner vers le mercato hivernal qui va occuper l’actualité lyonnaise pendant un mois. Que ce soit ans le sens des arrivées que des départs. Le club rhodanien a besoin de dégraisser un effectif trop surcharger et souhaite aussi se renforcer avec Thiago Almada ou Luiz Henrique. Ce dernier, s’il vient à l’OL, doit faire face à a question des places extra-communautaires, déjà au complet. Et encore, Adryelson n’est pas encore rentré de son prêt à Botafogo. Le défenseur a quitté le club brésilien ces dernières heures et est attendu en France dans les prochains jours. Seulement, son avenir semble bouché à l’OL, malgré une défense loin d’être irréprochable.

Un intéressement de 50% pour Botafogo

Avec l’intérêt de Cruzeiro depuis quelques jours, Adryelson pourrait se trouver une belle porte de sortie, avec un statut de titulaire. À l’OL, les huit millions d’euros avancés par la presse brésilienne ne seraient pas de trop. Seulement, cette offre, si elle vient à se concrétiser, sera loin de venir en totalité dans les caisses de l’OL. En effet, il y a un an, le club lyonnais n’avait acheté le Brésilien "que" pour 3,580 M€. Néanmoins, un intéressement de 50% avait été négocié avec Botafogo. Si l’on s’en tient aux informations de Globo, l’OL toucherait uniquement quatre millions d’euros, tandis que le club brésilien ferait la très bonne affaire avec une vente totale à 7,5 millions d’euros. Même si John Textor assure que ce qui va à l'OL va à Botafogo et vice-versa...