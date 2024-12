L’OL féminin reprendra l’entraînement le 2 janvier

En vacances depuis le 18 décembre, les joueuses de l’OL peuvent profiter d’un peu de vacances. À la différence des garçons, elles auront eu droit à deux semaines, puisque la reprise a été fixée au 2 janvier 2025.

Sans le nul contre le Paris FC, la première partie de saison aurait été parfaite pour l’OL féminin. Malgré le changement de coach ou encore le départ de certaines joueuses (Cascarino, Mbock), les Fenottes ont tout renversé sur leur passage ces six derniers mois. Dix victoires sur onze en Première Ligue et six sur six en Ligue des champions. C’est donc avec le sentiment de travail accompli que les coéquipières de Wendie Renard ont pris la direction des vacances mardi dernier après la victoire contre Wolfsburg (1-0) dans la compétition européenne. Il faudra recharger les batteries après six premiers mois intenses, notamment pour les internationales. Pour ce faire, les Lyonnaises ont le droit à deux semaines de vacances.

Deux matchs en quatre jours dès la reprise

Certaines comme Ellie Carpenter et Daniëlle van de Donk sont parties au soleil, d’autres se ressourcent en famille. Quoi qu’il en soit, Joe Montemurro et son staff ont prévu un programme pour que les joueuses de l’OL restent en forme pendant les fêtes et ne reviennent pas avec quelques kilos superflus à la reprise. Cette dernière a été programmée le 2 janvier prochain à Décines avec un calendrier déjà bien chargé. Les Fenottes affronteront Dijon en championnat le 8 avant de se déplacer à Reims en Coupe de France quelques jours plus tard.