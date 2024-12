Encore une collision avec OL - Toulouse et PSG - OL féminin

Lundi, la LFP a annoncé la programmation des trois matchs de Ligue 1 en janvier. La réception de Toulouse au Parc OL tombera encore en même temps que le choc de l’OL féminin contre le PSG, le 18 janvier prochain à 21h.

L’OL connait désormais tout son calendrier pour janvier 2025. Avec le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France et sa programmation, la LFP a enfin pu dégainer celles de la 16e, 17e et 18e journée de Ligue 1. Avec Brest, Toulouse et Nantes en plus de Montpellier (4 janvier), le retour des fêtes de fin d’année s’annonce intense pour les joueurs de Pierre Sage qui auront également de la Coupe de France et de la Ligue Europa au programme. Après Montpellier le 4 janvier, les Lyonnais ne retrouveront le Parc OL que le 18 avec la venue de Téfécé. Cette rencontre a été programmée le samedi 18 janvier à 21h et va encore faire grincer des dents.

Les supporters encore dindons de la farce

Comme les supporters en ont pris l’habitude depuis toutes ces années, la FFF et la LFP ont fait le choix de ne pas se parler et donc de voir les deux équipes de l’OL jouer en même temps. Car oui, la Première Ligue avait déjà informé depuis deux semaines que le choc entre le PSG et l’OL féminin se jouerait au Parc des Princes en prime time sur Canal Plus en ce samedi 18 janvier. Une fois de plus, ce sont les supporters qui vont devoir faire un choix ou utiliser la technique du double écran. Seul moyen pour voir simultanément le choc du championnat féminin et le match des hommes de Pierre Sage.