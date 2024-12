OL - Mercato : Liverpool "suit constamment" Cherki

En pleine bourre sur cette première partie de saison, Rayan Cherki va animer le mercato hivernal de l’OL. En attendant de savoir s’il partira, le meneur fait l’objet d’une surveillance intense de Liverpool.

Cinq buts et sept passes en 18 matchs. En cette première partie de saison de l’OL, Rayan Cherki a été l’un des grands messieurs de la formation lyonnaise qui a refermé 2024 sur une qualification en Coupe de France. Contre Feignies Aulnoye, le numéro 18 n’a pas été décisif, mais son entrée à la pause a apporté du liant entre les lignes. On peut le dire, Cherki est quasiment indispensable dans cet OL. Sa relation avec Malick Fofana et Alexandre Lacazette en a enchanté plus d’un depuis la mi-septembre et son retour dans le groupe. Avec une telle influence, Cherki donne enfin l’impression d’avoir franchi une étape dans sa carrière : celle de la régularité. Actuellement en vacances dans les pays du Golfe, Rayan Cherki se ressource avant la seconde partie de saison.

"Les Reds veulent voir de la régularité"

Se fera-t-elle sous le maillot de l’OL ? Pierre Sage souhaite garder ses meilleurs éléments, mais le club a également besoin de liquidité et l’international Espoir représente l’une des plus grosses valeurs marchandes du groupe lyonnais. John Textor a répété que la balle était dans le camp du joueur, bien que l’impact économique soit bien présent. Rayan Cherki ne manquerait pas de courtisan en tout cas et notamment Liverpool. Avancé par plusieurs médias français, cet intérêt a été confirmé par Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans le mercato. "Liverpool ? Ce n'est pas quelque chose d'avancée. Il y a un intérêt, oui. Liverpool connaît très bien le joueur. Ils envoient leurs scouts pour voir ses progrès. On connaît tous son grand talent, mais Liverpool veut voir de la régularité dans ses performances. C'est pour ça qu'ils le regardent constamment." Pas de quoi dégainer dès cet hiver donc ?