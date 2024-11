OL : Lacazette ou Mikautadze, le bon dilemme pour Pierre Sage ?

Le doublé de Georges Mikautadze jeudi contre Qarabag (1-4) a relancé l'idée de la concurrence au poste de 9 avec Alexandre Lacazette. Pierre Sage a évoqué cette situation ce vendredi.

Pour l'instant, ils pèsent neuf réalisations à eux deux, ce qui n'est pas totalement en adéquation avec leur réputation de buteurs insatiables. Sur ce début de saison, Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze n'ont pas vraiment surperformé. Si le Géorgien a bénéficié d'un temps de jeu moindre jusque-là, le capitaine lyonnais est lui incontestablement en manque de réussite.

De quoi relancer l'idée d'une potentielle concurrence entre les deux attaquants ? Le statut de Lacazette peut le protéger, surtout lors des grosses affiches. Mais dans l'optique d'un passage de témoin progressif, voir son coéquipier glaner de plus en plus de minutes est une possibilité. Encore plus s'il se met à marquer comme jeudi face à Qarabag, où il a planté un doublé (1-4).

Apporter des solutions à chaque problème

Pierre Sage, lui, a fait comme il sait si bien le faire, ménager les deux hommes et garder toutes les portes ouvertes. "Ils ont évolué ensemble, puis l’un et l’autre seul en pointe. L'important, c'est de varier. Cela amène une autre énergie et leur permet d'aborder des problèmes différemment, a-t-il développé ce vendredi. On devient illisibles vis-à-vis de l'adversaire. Avoir ces deux joueurs est une force. Grâce à cette flexibilité, on peut répondre aux situations du moment."

Contre Nice dimanche (17 heures), qui sera le numéro 9 de l'Olympique lyonnais ? Là aussi, l'entraîneur attendra la séance de samedi pour décider. "Ça dépend où l'on place la priorité : la fraîcheur ou la performance ? Georges marque deux buts et on peut se dire qu’il doit enchaîner, mais il y a également un joueur qui n’a pas joué et qui est frais (Lacazette). On a deux options qui sont bonnes toutes les deux, et ce sera la stratégie par rapport à l'adversaire qui conditionnera mon choix", a-t-il expliqué, même s'il a peut-être déjà son idée en tête.

"Je considère qu'on n’a pas de problème d’avant-centre"

En tout cas, bien que les deux hommes n'aient pas encore trouvé pleinement leur rythme de croisière, Pierre Sage veut rester positif. Il estime d'ailleurs voir du mieux désormais. "Je considère qu'on n’a pas de problème d’avant-centre. C'était juste une période, et je savais que les deux pouvaient basculer. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont rentrés dans leur saison, même si, à chaque fois qu'ils ne marquent, on va revenir sur le sujet. On mesurera à la fin de l'exercice leur niveau d'efficacité, et si à deux, ils inscrivent une quarantaine de buts, ça veut dire qu'ils auront été efficaces, a-t-il estimé. Ensuite, peu importe le ratio de l'un ou de l'autre, l'essentiel, c'est l'équipe." Et avec deux buteurs de ce calibre, s'ils parviennent à retrouver leurs standards, elle ne pourra qu'être gagnante.