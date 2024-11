OL : un effectif "à 100%" pour affronter Nice

Après le long voyage retour vers la France, les joueurs de l'OL ont basculé sur la préparation du match face à Nice. Tout le monde est apte, a précisé Pierre Sage.

Plusieurs bonnes nouvelles pour l'Olympique lyonnais après la rencontre en Azerbaïdjan face à Qarabag. Premièrement, la victoire, qui le replace dans le top 8 en Ligue Europa. Deuxième, le score (1-4), qui a donné de la confiance à plusieurs éléments, dont Georges Mikautadze, auteur d'un doublé. Puis, aucun blessé n'a été à déplorer lors de cette affiche du côté de l'OL.

Voilà donc pourquoi Pierre Sage pouvait avoir le sourire ce vendredi. Après un peu de repos, même si un décrassage a eu lieu tôt ce matin, il s'est présenté dans l'après-midi devant les journalistes. "Le retour s’est bien passé, les conditions de voyage étaient bonnes. Les joueurs ont fait le travail de récupération en arrivant, détaille l'entraîneur. On a essayé d’optimiser pour être prêts dimanche."

"On alignera un 11 très compétitif"

La question de la récupération a été abordée, alors que cette donnée sera cruciale en vue de la 13e journée de Ligue 1, qui verra les Rhodaniens recevoir Nice à 17 heures dimanche. "Le fait d’avoir ménagé certains garçons et d’avoir permis à d’autres de s’exprimer est une très bonne chose. On revient à Lyon avec 100% de notre effectif, se réjouit l'entraîneur jurassien. Les gars vont sûrement arriver fatigués pour la séance de demain (samedi) et notre rôle sera de bien analyser l’état de fraîcheur des joueurs et d’aligner un onze très compétitif, en sachant aussi qu’on a cinq changements." On peut ainsi s'attendre à voir débuter Moussa Niakharé, Clinton Mata, Nemanja Matić, Corentin Tolisso ou encore Alexandre Lacazette, qui ont tous peu ou pas joué jeudi.