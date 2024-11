Devant au score mais mis en danger par Qarabag, l'OL a su rééquilibrer les choses en passant en 4-3-3 avec l'entrée de Tolisso. Un choix payant de Pierre Sage.

Ces derniers temps, il existe souvent un décalage entre ce qu'indique le tableau d'affichage et le contenu des rencontres de l'OL. Pour une fois, cela a tourné en faveur de club rhodanien. Face à Qarabag jeudi, il a d'abord souffert, avant de finalement être libéré par deux réalisations en cinq minutes signées Corentin Tolisso (0-2, 63e) et Malick Fofana (0-3, 68e). Résultat, un succès net 4 à 1 très bon comptablement, mais qui ne dit pas tout de la partie contre la formation azerbaïdjanaise.

Pierre Sage a d'ailleurs fait passer le message après cette troisième victoire en Ligue Europe. "Le résultat est positif, mais le score est flatteur. En changeant de système, c'était mieux. L'adversaire aurait pu marquer une ou deux fois de plus parce qu’on a rencontré un gros problème tactique défensif. Il aurait mérité au moins d'égaliser en première mi-temps, a-t-il souligné. La partie aurait été totalement différente. Dans l’attitude et l’engagement des joueurs, on peut être satisfait. Le fait que l’ambiance se soit maintenue tout le match est aussi liée à la prestation de Qarabag."

L'OL a fait mal en transition, profitant des largesses de Qatabag

C'est le point important de ce résumé de l'entraîneur lyonnais, le passage après la pause du 4-2-3-1 au 4-3-3, qui a permis à l'OL d'être plus équilibré. "Suite la rentrée de Tolisso, ça n’a pas été parfait, mais on était mieux sur le plan défensif avec cette réorganisation, a noté le technicien de 45 ans. On pouvait récupérer les ballons et faire mal en transitions, notamment sur le premier but (de Georges Mikautadze) et en deuxième mi-temps aussi. On a profité du fait qu'ils se livraient beaucoup pour planter des banderilles en étant performants sur les attaques rapides."

Loin d'être parfaite, la performance de jeudi a peut-être apporté des éléments de réponse au coach rhodanien. Toujours à la recherche de LA bonne formule, il a eu tout le loisir d'observer ce duel intéressant stratégiquement. "Je suis content de la réponse donnée par ces joueurs-là, mais la rencontre et sa tournure sont liées à l’aspect tactique. On avait du mal à fermer l'intérieur, et quand on y arrivait, c'est à l'extérieur que ça passait, a expliqué Sage. Avoir un élément supplémentaire dans la ligne du milieu a résolu le problème, mais pas complètement. En deuxième période, on s'est fait peur sur des pertes de balle." Pour une fois, l'équipe a plié, mais n'a pas totalement rompu.