OL : place à la récupération pour les Lyonnais

De retour très tôt à Lyon après leur voyage en Azerbaïdjan, les joueurs de l'OL ne s'entraîneront pas ce vendredi. Un léger décrassage a eu lieu, avant de laisser la place à la récupération.

On savait que cette semaine serrait forcément particulière pour l'OL. Un déplacement tout à l'est ou presque de l'Europe pour jouer la Ligue Europa, puis un match de Ligue 1 dimanche en fin d'après-midi, cela nécessitait une adaptation. De retour très tôt ce vendredi matin à Lyon, le groupe de Pierre Sage a procédé dans la foulée à un petit décrassage dès son arrivée à Décines. Les membres du staff et les footballeurs ont ensuite pu regagner leur domicile pour un repos bien mérité avant le week-end.

"La priorité sera d'assurer une bonne récupération"

Pas d'entraînement ce vendredi. Seul Pierre Sage sera invité à s'exprimer devant les médias comme il est de coutume à deux jours d'une rencontre de Ligue 1. Car oui, le 1er décembre à 17 heures, l'Olympique lyonnais devra remettre ça, avec la réception de Nice pour la 13e journée de championnat. "La priorité sera d'assurer une bonne récupération pour les joueurs, en les réhydratant et en leur fournissant des produits adaptés, a confié l'entraîneur rhodanien. J'ai tendance à penser que trop en faire peut nuire, il faut savoir rester mesuré."

Les coéquipiers de Corentin Tolisso, vainqueurs 4 à 1 contre Qarabag, ont lancé le processus, le succès étant le meilleur moyen de se remettre d'un tel voyage. Ils reviendront samedi pour une ultime séance avant le duel face aux Niçois. Peu de temps pour travailler donc, une donnée qui avait beaucoup irrité au sein du club au moment de la programmation de cette partie.