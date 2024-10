L'OL fortement agacé par la programmation de la réception de Nice

Nice – OL le 27 août 2023 (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Le match entre l'OL et Nice se jouera le dimanche 1er décembre à 17 heures. Une programmation qui ne convient pas aux Lyonnais, qui ont tout fait pour décaler cette rencontre.

La programmation de la 13e journée de Ligue 1 est tombée mercredi dans la soirée. À cette occasion, l'Olympique lyonnais doit recevoir l'OGC Nice. La date et l'heure de la rencontre étaient forcément scrutées par le club, puisque le jeudi, il sera en Azerbaïdjan afin de défier Qarabag en Ligue Europa (18h45). Finalement, la LFP a choisi de placer la rencontre du week-end le dimanche 1er décembre à 17 heures.

Une décision qui n'a pas plu du tout à l'OL, qui aurait aimé disputer ce match à un autre moment. Car chronologiquement, voici comment va se dérouler la fin de semaine pour les hommes de Pierre Sage. Le jeudi 28 novembre, ils jouent à plus de 4 000 kilomètres de chez eux, pour ce qui devrait être le plus long déplacement de l'année. Leur retour à Lyon est prévu vendredi 29 en fin d’après-midi. Il faudra ensuite récupérer des trois heures de décalage horaire. Cela laisse donc un jour et une séance d'entraînement pour préparer la venue des Niçois.

Tour à tour, la LFP, DAZN et beIN Sports ont refusé

Face à cette situation, l'Olympique lyonnais a, selon nos informations, tenté de différer cette affiche. Dans un premier temps au mardi 3 décembre, ce qui a été refusé par la Ligue. Il a ensuite demandé à jouer le dimanche 1er, mais à 20h45, une requête à laquelle DAZN, le diffuseur, n'a pas accédée. Il privilégie à la place OM - Monaco. Enfin, l'OL a poussé pour reporter le même jour à 19 heures, mais cette fois-ci, c'est beIN Sports qui a mis son veto, puisque cela aurait donné une case de diffusion supplémentaire à son concurrent. Un épisode qui reste en travers de la gorge du club rhodanien.

Avec Razik Brikh.