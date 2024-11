Ligue Europa : Nice explose en vol avant d'affronter l'OL

Toujours autant en difficulté en Ligue Europa, Nice a été balayé par les Glasgow Rangers jeudi (1-4). Dimanche, les Aiglons se déplaceront à Décines.

Si une équipe a dû traverser l'Europe pendant que l'autre jouait à domicile, on n'est pas certain que l'OL ait forcément eu une moins bonne préparation que Nice avant la confrontation de dimanche. Jeudi, les hommes de Franck Haise jouaient eux aussi en Ligue Europa. Mais tandis que les Lyonnais battaient Qarabag 4 à 1, les Niçois se sont inclinés sur le même score face aux Glasgow Rangers.

Les Aiglons ont été balayés, malgré une bonne entame de partie. Tout s'est écroulé dans le dernier quart d'heure de la première période. Ils ont encaissé trois buts entre la 35e et la 45e+3, notamment à cause d'erreurs individuelles. Le début du deuxième acte a plombé définitivement les Azuréens avec une quatrième réalisation écossaise à la 54e minute. Si le jeune Badredine Bouanani a sauvé l'honneur sur un coup franc direct en fin de partie, le bilan reste lourd.

Nice perd Ndayishimiye, Bard et Cho incertains

Privé de nombreux joueurs, soit pour des blessures ou des suspensions, l'OGCN a lourdement payé la sortie prématurée de Youssouf Ndayishimiye à la 19e minute. Revenu blessé aux ischio-jambiers de sélection, le défenseur a visiblement rechuté, et ne devrait pas pouvoir postuler pour la rencontre du 1er décembre. Ajoutons que Melvin Bard et Mohamed-Ali Cho ont connu des pépins physiques lors de cette partie, et l'on obtient une soirée cauchemar.

En attendant de connaître l'état exact de son groupe, Haise doit remobiliser tout le monde. Car si en coupe d'Europe, l'aventure est compliquée (35e sur 36), en Ligue 1, Nice reste une belle formation du championnat. Actuellement 6e, juste devant l'OL, elle est sur huit sorties sans défaite en L1. Sur la période, elle a notamment dominé Strasbourg, Monaco et Brest, mais aussi contenu Lille, le PSG et Lens. Même contre un adversaire affaibli et fragile au niveau européen, les Lyonnais devront être plus que vigilants.