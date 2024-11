Après Qarabag, l’OL recevra Nice à Décines dimanche (17h). Cette rencontre se jouera avec des supporters niçois mais ils ne seront que trois cent maximum dans le parcage.

Tous les regards sont tournés vers l’Azerbaïdjan depuis mardi après-midi et le départ de la délégation lyonnaise pour Bakou. Les hommes de Pierre Sage ont un match à jouer jeudi (18h45) contre Qarabag et c’est en premier lieu l’objectif prioritaire dans cette semaine. Le deuxième interviendra dès le coup de sifflet final dans la capitale azérie avec la préparation immédiate de Nice et la venue des Aiglons à Décines dès dimanche (17h). Un timing serré que l’entraîneur de l’OL va devoir gérer au mieux. Car la venue du club sudiste est très important dans la course à l’Europe avec l’OGCN qui est passé devant l’OL lors de la dernière journée.

Pour cet ultime match de Ligue 1 à la maison en 2024, le Parc OL devrait être bien rempli avec une jauge des 50 000 très certainement atteinte. A la différence du derby contre Saint-Etienne, le parcage visiteurs sera lui composé de supporters niçois et non lyonnais. Une petite révolution puisque les Aiglons étaient depuis plusieurs années interdits de venue à Décines en raison de nombreux différents avec les groupes de supporters de l’OL. La préfecture du Rhône a choisi d’ouvrir quelque peu les vannes puisque 300 auront le droit de se présenter devant le stade dimanche en fin d’après-midi. Le tout après une venue au Parc OL sous escorte policière