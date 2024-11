Un quatuor serbe pour arbitrer Qarabag - OL

Ce jeudi, l’OL affronte Qarabag du côté de Bakou. Cette 5e rencontre en Ligue Europa sera arbitrée par un quatuor serbe dont l’arbitre central se nomme Nenad Minaković.

Jeudi soir, Nemanja Matic ne sera pas trop dépaysé à Bakou dans le Tofig Bahramov Stadium. Non, le milieu de terrain de l’OL n’a pas acquis la nationalité azérie, mais il retrouvera quelques compatriotes sur la pelouse de Bakou. En effet, la rencontre de Ligue Europa entre le club lyonnais et Qarabag sera arbitrée par un corps arbitral 100 % serbe. Nenad Minaković dirigera la rencontre et Matic pourra très certainement mettre un peu plus la pression en cas de décision litigieuse.

Objectif qualification à Bakou

L’OL espère bien ne pas avoir besoin de ce vice en Azerbaïdjan et s’offrira une victoire tranquille pour ce 5e rendez-vous européen de la saison. Jeudi à 18h45, Nenad Minaković donnera donc le coup d’envoi de ce match entre Qarabag et l’OL. Pendant 90 minutes, il sera assisté par ses compatriotes Nikola Borović et Boško Božović. Comme lors des matchs précédents, la VAR sera présente à Bakou et reviendra à Momčilo Marković et Novak Simović. Milan Mitić aura lui le rôle de quatrième arbitre.