La maire de Décines "inquiète" de la situation de l’OL

Partenaire privilégié de l’OL, la ville de Décines suit de près les difficultés rencontrées par le club ces derniers temps. Laurence Fautra ne cache pas son inquiétude.

Elle a peut-être été l’une des rares à s’élever publiquement pour dénoncer certains retards de paiement de la part de l’OL version John Textor. Il y a quelques mois, Laurence Fautra n’avait pas hésité à avouer que le club lyonnais et son patron avaient mis quelques mois supplémentaires pour payer ces factures et notamment la taxe foncière 2023. C’était début octobre et la situation ne s’est pas forcément arrangé à l’OL. La dette s’est creusée et les sanctions planent au-dessus du Parc OL après le passage de la DNCG.

À cela s’ajoute un plan de départs volontaires. Cette situation, la maire de Décines la suit de près, même "si elle ne veut pas faire d’ingérence", comme elle l’a déclaré à nos confrères de Lyon Mag. "C'est inquiétant pour la suite. C'est dommageable pour les personnes qui ont travaillé au sein de cette belle entreprise. Nous avons un partenariat étroit, car on gère notamment la venue des supporters sur le territoire, les manifestations. J'espère qu'ils trouveront des finances, car le nerf de la guerre, c'est retrouver de l'argent pour que le club soit dans une situation plus pérenne."

"C'est de l'argent public qui transite entre eux et nous"

Entre Décines et l’OL, tout n’a pas toujours été tout rose, mais Laurence Fautra a toujours salué le travail de Jean-Michel Aulas. Depuis l’arrivée de John Textor, les rapports ne sont plus les mêmes et c’est avant tout avec Laurent Prud’homme que la maire a des échanges, parfois plus houleux que d’autres comme lors de cette histoire de factures. "Ce que j'ai expliqué à Laurent Prud'homme, c'est que nous avons des flux d'argent avec eux. Mais que c'est de l'argent public. Et c'est un dû. On ne peut pas échelonner cette dette et il est tenu de payer, si possible, dans les délais nécessaires". Tenir les délais, voilà un exercice souvent compliqué pour John Textor…