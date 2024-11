OL : le programme de l'académie ce week-end

Le menu ne sera pas très copieux ce week-end pour les formations de l'OL. On retrouvera les U17, les U19 et l'équipe Futsal dans des matchs de championnat, dont le derby pour les plus jeunes.

En l'absence des U19 et de la réserve féminine, le programme du centre de formation sera assez maigre ce week-end. Mais il faudra tout de même avoir l'œil pour suivre les jeunes de l'OL. En effet, un menu alléchant nous attend, avec peut-être l'une des rencontres les plus attendues pour ouvrir le bal. A 14h30 samedi, les U17 ont rendez-vous exceptionnellement à Décines, au centre d'entraînement, pour le derby face à Saint-Etienne.

Moment toujours à part, cette affiche sera en plus très importante pour les Gones. Actuellement 9es du championnat, ils reçoivent le leader de la poule. A l'aller, les Rhodaniens avaient infligé un cinglant 4 à 0 aux Verts à l'extérieur. Sur la pente ascendante depuis, les Foréziens auront certainement un esprit de revanche exacerbé. Poussés par le soutien populaire des supporters plus nombreux que d'habitude, les protégés d'Amaury Barlet chercheront à poursuivre leur série de six matchs sans défaite (trois succès et trois nuls).

Les U19 reçoivent Auxerre dimanche

Le lendemain, leurs aînés, les U19, retrouveront la compétition lors de la réception d'Auxerre (14h30). Le week-end passé, leur confrontation à Mulhouse avait été annulée. Rappelons que leur entraîneur, Samy Saci, est à la tête du groupe depuis quinze jours. Les Lyonnais restent sur un revers 3 à 2 contre le FC Metz.

Enfin, l'équipe Futsal aura fort à faire. Le 30 novembre, l'OL défiera Cœur de Sambre, deuxième de D2. Actuellement dans une spirale noire de quatre défaites consécutives, dont la dernière 8 à 1 face au dernier, il aimerait repartir de l'avant en accrochant un bon résultat contre un adversaire plus fort sur le papier.

Le programme de l'académie lyonnaise ce week-end