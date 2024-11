L'OL Futsal largement battu par la lanterne rouge

Période noire pour l'OL Futsal, dominé par le dernier de D2 samedi. L'Olympique lyonnais subit une quatrième défaite de suite.

Qu'il semble loin ce bon début de championnat de l'OL Futsal. Pour sa première expérience en deuxième division, le club rhodanien avait pris quatre points lors de ses deux premières sorties. Mais depuis, rien ne va plus. Après les trois défaites de peu lors des précédentes sorties, les hommes de David Touré ont cette fois-ci explosé dans un match capital.

Malgré l'ouverture du score, l'OL a explosé

En déplacement chez le dernier, le Stade Beaucairois (cinq défaites) les Lyonnais ont encaissé un cinglant 8 à 1 qui risque de faire mal aux têtes. Les coéquipiers de Mathieu Salamand ont pourtant pu compter sur une réalisation signée Nadhir Bacar, déjà auteur d'un doublé la semaine passée. Dès la première minute, ils menaient 1 à 0, avant de s'écrouler. Leur adversaire est très rapidement revenue à égalité (4e minute), puis a pris les commandes à la 11e pour ne plus jamais les lâcher.

Six buts ont suivi entre la 25e et la 39e minute, dont quatre lors des dix dernières minutes. Un score lourd qui forcément n'arrange pas les affaires de l'OL dans la course au maintien. Car après un concurrent direct, c'est le troisième du championnat, Cœur de Sambre, qu'il recevra samedi 30 novembre à 16 heures. Le difficile apprentissage de la D2 se poursuit, mais il ne faudrait pas qu'il dure trop longtemps. L'Olympique lyonnais, après six journées, est septième sur dix, avec quatre unités.