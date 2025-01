900 supporters sont venus assister à l’entraînement de l’OL

Ce jeudi matin, neuf cent supporters de l’OL ont pris place dans la tribune du terrain Gérard Houllier. Un beau succès populaire pour le plus grand plaisir de Pierre Sage.

Les derniers jours de froid n’ont pas eu raison de la ferveur lyonnaise. Deux jours avant le premier rendez-vous de l’année 2025 de l’OL, plusieurs centaines de supporters avaient répondu présents à l’appel du club. Il y avait bien moins de monde que pour l’entraînement de veille de derby, mais le public était ce jeudi matin bien plus famille. D’ailleurs, il y avait presque une ambiance de sortie scolaire au GOLTC, tant un public très, très jeune a envahi la tribune du terrain Gérard Houllier. Les vacances scolaires ont forcément aidé et ils étaient pas moins de 900 supporters à regarder pendant une heure Pierre Sage donnait ses directives aux 24 joueurs de champs présents.

Le mercato jamais bien loin

Pas de travail physique à proprement parler durant cette séance, mais avant tout du jeu et encore du jeu sur terrain réduit puis demi-terrain. Ces oppositions ont fait le bonheur des jeunes supporters comme leurs parents, heureux de jouer les prolongations du Père Noël. Mais s’ils se sont enthousiasmés devant les dribbles de Rayan Cherki et les coups de reins de Malick Fofana, les supporters n’attendaient qu’une chose : les dédicaces de fin d’entraînement.

Ils ont été servis avec des joueurs donnant de leur temps au point de décaler la conférence de presse de Pierre Sage et Georges Mikautadze de longues minutes. À l’applaudimètre et aux demandes de photos et autographes, Alexandre Lacazette et Rayan Cherki ont été les grands gagnants, mais le mercato n’est jamais bien loin. Un jeune supporter n’a pas hésité à interpeller Corentin Tolisso en lui demandant de "rester à l’OL, Brighton, c’est nul." De quoi laisser apparaitre un sourire en coin chez le milieu.