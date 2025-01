Mercato : Lopes a "un côté revanchard" après son départ de l’OL

Libéré par l’OL après six mois sans jouer, Anthony Lopes a rebondi au FC Nantes. Le gardien assume un côté revanchard avec cette nouvelle aventure.

En signant au FC Nantes, Anthony Lopes va devoir porter du vert, lui le Lyonnais pure souche. Une petite nouveauté à laquelle le portier avait "déjà été confronté avec le Portugal donc ça va". Après vingt-quatre ans dans le même club, le gardien expérimente pourtant la vie de nombreux footballeurs. Celle du déracinement et d’une carrière qui l’a amené à déménager en Loire-Atlantique.

Actuellement "à l’hôtel", Lopes a vécu une "sensation bizarre" en voyant un autre logo que celui de l’OL sur la poitrine, mais c’est aussi le symbole d’un nouveau rebond pour le Portugais. Après six mois sans jouer, Lopes a sauté sur l’occasion offerte par les Canaris pour rebondir. "Ça a été les six mois les plus durs de ma carrière, mais je m’en suis servi pour me régénérer mentalement et physiquement. J’arrive extrêmement frais et je suis prêt à la guerre", a-t-il confié ce jeudi lors de sa présentation.

"Je ne peux pas revenir sur le passé"

Déclassé dans la hiérarchie des gardiens entre Rhône et Saône, Anthony Lopes a dû apprendre "à le digérer. Ça m’a permis de me connaitre encore plus. J’avais l’habitude d’enchaîner les matchs. Ne plus jouer du jour au lendemain a été quelque chose de tout nouveau, j’ai dû changer pas mal de choses." Libéré par l’OL, le gardien postule désormais pour une place de titulaire à Nantes, et ce, dès samedi à Lille.

Un retour à la compétition qu’il a attendu ces six derniers mois et qu’il compte bien croquer à pleines dents. "Revanchard, c’est le bon mot. Je ne peux pas revenir sur le passé, ce qui est fait est fait. J’ai un côté revanchard, mais je ne suis pas là pour faire des choses qui dépassent ma fonction. Je reste un joueur." Un joueur qui espère briller et pourquoi pas le 26 janvier prochain avec la venue d’un certain club lyonnais à la Beaujoire.