OL - Mercato : Tolisso dans les petits papiers d'un club anglais

Auteur d'une excellente première partie de saison, Corentin Tolisso est courtisé par Brighton. Mais le champion du monde 2018 serait plutôt dans l'optique de rester.

Dans le football, l'argent ne fait pas tout, sinon, Alexandre Lacazette serait parti toucher un salaire astronomique en Arabie saoudite l'été dernier. Néanmoins, il est sans aucun doute le nerf de la guerre, et l'OL est aujourd'hui assez bien placé pour le savoir. A moins de 24 heures du lancement du mercato, voilà que l'on vient taper à sa porte, façon de parler, pour un de ses meilleurs éléments : Corentin Tolisso.

Selon les informations de L'Équipe, le milieu de terrain, que beaucoup considèrent comme le footballeur lyonnais le plus performant de la première partie de saison, est courtisé par Brighton. Le pensionnaire de Premier League chercher à recruter un joueur doté d'une solide expérience et complet pour son entrejeu. Le natif de Tarare colle aux desiderata de l'entraîneur des Seagulls, Fabian Hürzeler.

Tolisso pas insensible à la PL, mais pas dès cet hiver

Ses dirigeants ont alors échangé sur la faisabilité du transfert cet hiver avec leurs homologues rhodaniens et avec le champion du monde 2018. Celui-ci se montre flatté de l'intérêt de l'actuel 10e de PL, et pourrait vouloir découvrir ce championnat. Cependant, la tendance pour l'instant n'est pas à un départ dès le mois de janvier.

Tolisso (21 matchs, 2 buts) se sent bien à Lyon, apprécie la forme dans laquelle se trouve l'équipe, et a de fortes ambitions pour la fin de l'exercice 2024-2025. A savoir retrouver la Ligue des champions et se montrer compétitif en Ligue Europa et en Coupe de France. Sur le plan personnel, en poursuivant sur cette lancée, il a aussi des chances de retrouver les Bleus en mars prochain, si les circonstances le permettent.

L'OL en demanderait 10 millions

Maintenant, en cas d'offre éventuelle de Brighton, comment réagiraient les décideurs lyonnais ? Nos confrères précisent qu'il faudrait environ 10 millions d'euros pour attirer l'ancien Munichois. Mais on se doute qu'il aurait son mot à dire si cela arrivait.

Surtout, l'OL aurait a priori bien du mal à se passer d'un garçon ayant retrouvé "ses facultés à la récupération, et ensuite, à mettre dans de bonnes dispositions ses partenaires", ainsi que nous l'expliquait Philippe Violeau. "Lorsqu’on a un élément aussi rassurant autour de nous, cela permet de mieux s’exprimer, donc il déteint aussi sur ses coéquipiers, il les bonifie. De plus, il évolue à un poste ultra-important pour la stabilité et l’organisation de l’équipe. Elle bénéficie de ses performances", ajoutait l'ex-Rhodanien (1997-2003).

Dilemme entre sportif et besoin d'économies

Un dilemme se forme alors entre le sportif (garder Tolisso, élément majeur du 11) et la nécessité de réaliser des économies sur la masse salariale. Avec des émoluments atteignant 600 000 euros, en brut, par mois, le club, en s'en séparant, allégerait les charges. Mais de l'autre côté, le groupe s'affaiblirait mécaniquement.

L'un va avec l'autre, et les septuples champions de France auront sans doute besoin d'un joueur de sa trempe pour accrocher la qualification en C1. Car rappelons-le, ils sont privés de recrutement par la DNCG. Et il n'est absolument pas garanti qu'en cas d'arrivée de Thiago Almada, ce dernier ait le rendement suffisant pour compenser une perte de cet acabit. A l'état-major de définir ses priorités